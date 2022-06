PF faz operação contra desvio de verbas da saúde no Vale do Paraíba

A Polícia Federal (PF) cumpriu sete mandados de busca e apreensão em uma operação contra o desvio de verbas da saúde no município de Bananal, no Vale do Paraíba. As ações foram realizadas hoje (7) em cinco municípios de São Paulo – Bananal, Lorena, Piquete, Roseira e Taubaté – e em Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, as investigações foram iniciadas há 1 ano e 6 meses a partir de uma notícia-crime sobre irregularidades na contratação de uma organização social para gestão de serviços de saúde em Bananal.

A apuração indicou que a contratação foi direcionada e que subcontratou, com cerca de 60% do valor do contrato, uma empresa sem as qualificações necessárias para prestar os serviços médicos e ambulatoriais. Foram encontrados ainda indícios de pagamento por serviços que não foram prestados.