O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que o trânsito está interrompido na ERS-129 em Colinas, no Vale do Taquari.



Com a chuva dos últimos dias, o rio Taquari transbordou e inundou a pista no km 50 da rodovia. Até que a água deixe o trecho, os motoristas devem utilizar vias municipais como desvio.

Texto: Ascom Daer

Edição: Secom