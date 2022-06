Secom e PGE promovem seminário sobre vedações eleitorais na comunicação

A fim de tirar dúvidas e de esclarecer os servidores, assessores e secretários de Estado a respeito das vedações eleitorais na comunicação, a Secretaria de Comunicação (Secom) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) organizaram, nesta segunda-feira (6/6), um seminário na Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). O evento contou com a participação do governador Ranolfo Vieira Júnior, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e da secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

“Estamos nos aproximando do período eleitoral e, com ele, surgem algumas restrições, em especial a partir do dia 2 de julho deste ano. Esse seminário servirá justamente para dar início a essas explicações, além de esclarecer dúvidas que certamente teremos”, destacou o governador Ranolfo.

Os regramentos foram apresentados aos servidores do Estado pelo procurador do Estado Paulo Emílio Dantas e pela diretora-geral da Secom, Larissa Barth,

“Nosso objetivo com esse evento é dar as primeiras orientações, porque surgirão muitas dúvidas ao longo do processo. A Secom e a PGE estarão à disposição de todas as secretarias para garantir que a legislação eleitoral seja cumprida”, disse a secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

Para acelerar os esclarecimentos, os interessados poderão enviar dúvidas para a Secom, para que sejam submetidas ao Comitê de Dúvidas Eleitorais, que funcionará no Whatsapp, com integrantes da PGE e da Comunicação.