Governador Ranolfo apresenta números da segurança para líderes empresariais

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, na noite desta segunda-feira (6/6), de reunião com líderes do Transforma RS, hub que conecta empresas, governo, universidade e sociedade com o propósito de apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

No encontro, o governador aproveitou para apresentar os bons resultados do programa transversal e estruturante RS Seguro, o primeiro criado pela atual gestão. “Nosso RS Seguro tem base em evidências científicas e aferição. E podemos medir o sucesso mês a mês, por meio da divulgação dos indicadores criminais”, afirmou.

O RS Seguro atua com foco territorial, em áreas com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica – em especial, 23 municípios que concentravam, à época, os piores indicadores de violência do Estado.

Em três anos, estima-se que o empenho das forças de segurança do Estado tenha resultado na preservação de 2.056 vidas – redução de 33,3% no total de mortes violentas (homicídios, latrocínios e feminicídios).

Ranolfo também citou o Avançar na Segurança, que disponibilizará, até o fim deste ano, R$ 288,4 milhões para a segurança pública do Estado, incluindo as vinculadas (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias). O investimento é duas vezes superior ao realizado entre 2007 e 2020 com recursos do Tesouro.

A partir das mudanças ocorridas durante a pandemia e do cenário de oportunidades potenciais e desafios do Estado, o grupo, liderado pelo empresário Daniel Randon, apresentou uma estratégia de atuação pautada em cinco frentes: inovação, turismo, gestão pública, desenvolvimento e educação.

