Dados das finanças públicas até abril serão apresentados nesta terça (7), às 14h30

A Secretaria da Fazenda apresenta, nesta terça-feira (7/6), às 14h30, o Relatório de Transparência Fiscal (RTF), com análise dos principais dados fiscais do Estado de janeiro a abril de 2022. A divulgação será por videoconferência.

Os números foram extraídos principalmente de relatórios da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, apresentará os dados para a imprensa, abordando temas como resultados orçamentário e primário, receitas e despesas estaduais por categorias econômicas e dívida, além de avanços registrados no período.



Os jornalistas interessados em acompanhar a apresentação podem fazer contato até as 13h, pelo Whatsapp (51) 98636-6551.

Aviso de pauta

O quê: apresentação do Relatório de Transparência Fiscal (RTF) do primeiro quadrimestre de 2022

Quando: terça-feira (7/6), às 14h30

Como: reunião virtual

Inscrição para jornalistas: pelo Whats (51) 98636-6551, até as 13h da terça (7)