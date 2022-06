Brasil criou 196,9 mil empregos com carteira assinada em abril

Em abril, o Brasil criou 196.966 novos empregos formais. O saldo é resultante de um total de 1.854.557 admissões e de 1.657.591 desligamentos. Com isso, os trabalhadores celetistas no país estavam, naquele mês, em 41.448.948 vínculos, o que, segundo dados do balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados na segunda-feira (6/6), representa alta de 0,48% na comparação com o mês anterior.

De acordo com o CAGED, no acumulado de 2022 o saldo está em 770.593 empregos – número que decorre de um total de 7.715.322 admissões e de 6.944.729 desligamentos. Este saldo é 3,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Conforme o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcolmo, esse saldo negativo é testemunho de maior base, de um maior estoque de empregos, portanto é natural que o percentual de crescimento diminua ao longo do tempo. — Não há expectativa de que se gere o mesmo número de empregos do ano passado, quando foram gerados mais de dois milhões de empregos — afirmou o secretário executivo.

Bruno Dalcolmo explica que 2021 foi um ‘histórico positivo’ resultante de fatores como a recuperação da economia após a Covid-19 e a atuação dos benefícios que visaram a manutenção do emprego e da renda. — Dito isso, a expectativa para 2022 é bastante positiva, com criação entre 1,5 e dois milhões de empregos [até o final do ano] — disse o representante do Ministério do Trabalho.

