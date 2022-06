Canoinhas recebe o caminhão Qualifica SC e Caravana do Emprego nesta terça

Novas oportunidades chegarão a Canoinhas nesta terça-feira, 7, com o caminhão do Qualifica SC, que ofertará mais de 5 mil cursos EAD e presenciais, e com a Caravana do Emprego, com vagas de trabalho para a população. As iniciativas são da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) e do Programa Gente Catarina, do Governo do Estado.

O coordenador do Qualifica SC, Adílio Anísio, explica que a presença física do caminhão junta à Caravana do Emprego é uma ação extra de divulgação. “As inscrições para os cursos presenciais e a distância já estão abertas e podem ser feitas online pelos sites oficiais. Mas, as vagas são limitadas e estarão disponíveis até que todas sejam preenchidas. É uma grande oportunidade do Governo de Santa Catarina para as pessoas que precisam da qualificação profissional para dar um up na sua carreira ou começar em uma nova área de trabalho”, enfatiza.

Emprego

A Caravana do Emprego irá oferecer aproximadamente 52 vagas para a região. A Caravana também oferece dicas de elaboração de currículo e de como se portar durante uma entrevista.

Artesanato

Uma das ações para o fortalecimento de políticas públicas do artesanato catarinense neste ano de 2022 é garantir que artesãos participem da Caravana do Emprego. O setor de Artesanato e Economia Solidária da SDE está acompanhando a unidade móvel do Sistema Nacional do Emprego (Sine) para emissão da carteira nacional do artesão. Em Canoinhas já foi confirmada essa ação.

Sobre o Qualifica SC

O Programa disponibiliza cursos gratuitos de capacitação e com certificados. Atrelado ao Programa Gente Catarina, nesta primeira etapa, serão atendidos os 61 municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Catarina, posteriormente, será ampliado para todas as cidades do Estado.

Os cursos presenciais são feitos em parceria com a Uniasselvi e estarão disponíveis nas regiões da Grande Florianópolis, Sul, Planalto Serrano, Oeste e Norte.

Os virtuais na modalidade EaD, realizados pelo Instituto Mix, são mais de 20 cursos em todas as regiões do Estado. As oportunidades são em diferentes áreas, envolvendo o setor de turismo, eventos, tecnologia, alimentação, beleza, construção civil, idiomas e gestão empresarial. É a oportunidade de ficar mais qualificado pro mercado de trabalho e ampliar as possibilidades na carreira profissional.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina