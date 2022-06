Santa Catarina tem a maior geração de empregos do Sul do Brasil no primeiro quadrimestre de 2022

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A geração de empregos continua positiva em Santa Catarina. Mesmo com uma população quase 40% menor que os vizinhos Paraná e Rio Grande do Sul, o estado catarinense teve a maior geração absoluta de postos de trabalho formais no Sul do Brasil durante os quatro primeiros meses do ano. O saldo no primeiro quadrimestre foi de 66.922 vagas, o que representa também o terceiro melhor resultado do Brasil, atrás apenas dos dois estados mais populosos do país: São Paulo e Minas Gerais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério do Trabalho.

O governador Carlos Moisés lembra que Santa Catarina também possui a menor taxa de desemprego do Brasil, com 4,5%, menos da metade da média nacional. Segundo o chefe do Executivo estadual, o desempenho apresentado pelo estado é fruto de uma economia diversificada, da segurança jurídica para investimentos privados e da resiliência da população.

“O povo catarinense é trabalhador por natureza. Em momentos de dificuldade, ele arregaça as mangas e se entrega ao serviço. De parte do Governo do Estado, nós buscamos sempre atuar como parceiros do setor produtivo, auxiliando na atração de novos negócios. Santa Catarina tem todas as suas regiões bem desenvolvidas, e isso é um ativo muito importante. Continuaremos trabalhando para que os números do nosso estado sejam cada vez melhores”, afirma Carlos Moisés.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Sartoretto, conta que a geração de empregos é um dos principais termômetros da atividade econômica. Ele lembra que Santa Catarina teve um anoacima da média em 2021, com o melhor saldo de empregos da sua história, e está repetindo a dose neste começo de ano.

“Estamos atrás apenas dos gigantes São Paulo e Minas Gerais, que possuem populações muito maiores. Nossos resultados são excelentes. Apenas em abril, tivemos um saldo positivo de 7.238 vagas, puxadas principalmente pelo setor de serviços. Também precisamos destacar que, em Santa Catarina, houve um equilíbrio entre o cuidado com a saúde e a manutenção da força de trabalho. Temos a menor taxa de letalidade para Covid-19 do país”, lembra Sartoretto.

Além dos serviços, os setores do comércio e da construção civil também tiveram saldo positivo na geração de empregos em abril.