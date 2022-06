Governo entrega R$ 9,4 milhões de investimento em veículos para a Brigada Militar

O governo do Estado entregou à Brigada Militar, nesta segunda-feira (6/6), 32 viaturas semiblindadas, um caminhão-tanque de abastecimento de aeronaves e 12 motocicletas, em um investimento total de R$ 9,4 milhões para reforço do policiamento ostensivo em todo o RS. Acompanhado do secretário da Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa, o governador Ranolfo Vieira Júnior oficializou a entrega dos veículos ao comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, em frente ao Palácio Piratini.

“Todas as viaturas são de excelente qualidade, semiblindadas, dentro da visão de protegermos aqueles que fazem a segurança da sociedade gaúcha. Segurança pública é uma das prioridades do nosso governo e tem sido assim desde que assumimos a gestão”, destacou o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Governador Ranolfo cumprimentou militares que participaram da solenidade de entrega de veículos nesta segunda (6/6) - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A maior parte dos recursos tem origem no programa Avançar na Segurança (R$ 8.373.767,10) e viabilizou a aquisição de 19 Hilux e três SW4, todas semiblindadas, distribuídos entre os Batalhões de Polícia de Choque de Porto Alegre (1º BPCqh), Santa Maria (2º BPChq) e Passo Fundo (3º BPChq). A destinação de viaturas a essas unidades multiplica o aproveitamento do aporte, uma vez que as suas tropas especializadas estão preparadas para ações de pronto emprego em qualquer ponto do Estado, bem como para o reforço a municípios abrangidos pela região da sede.

Nessa entrega, os valores do Avançar na Segurança ainda permitiram a compra de nove Corollas para batalhões da BM em Santa Maria, Bento Gonçalves e Rio Grande, e de um caminhão-tanque para abastecimento de aeronaves, que vai representar um incremento importante para o serviço do Batalhão de Aviação (Bav-BM), na Capital.

“Esse novo caminhão-tanque tem tração 4x4, que permite o deslocamento a qualquer área do Estado, mesmo em terrenos de difícil acesso. A capacidade de armazenamento é de 6 mil litros de combustível, o que nos permite realizar com tranquilidade 10 dias seguidos de operação com helicóptero, por exemplo”, explicou o comandante do Bav-BM, tenente-coronel Leandro Brandão dos Santos.

O Avançar na Segurança anunciou, em outubro do ano passado, investimento de R$ 288,4 milhões para compra de viaturas, incorporação de tecnologias e obras para melhorias de estruturas das forças de segurança do RS. É o maior montante já destinado de uma só vez para a Segurança Pública com recursos exclusivamente do tesouro estadual. O valor é o dobro do que o governo investiu no total nos últimos 13 anos em segurança com recursos próprios, de 2007 até 2020, quando foram somados R$ 127 milhões. Para a BM, o Avançar na Segurança destinou R$ 97 milhões, a maior parte para a compra de veículos (R$ 82,5 milhões).

Além do Avançar, o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg) também custeou parte das viaturas entregues nesta segunda-feira, num total de R$ 872.979,00. Foram uma Hilux semiblindada para o município de Agudo, na Região Central, duas motocicletas Yamaha Lander 250cc para São Leopoldo, no Vale do Sinos, e sete motocicletas Triumph Tiger 900 Rally para o 1º BPChq da Capital, que ainda recebeu outras três motos iguais, custeadas pelo Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp).

O Piseg possibilita a empresários destinar até 5% do saldo devido de ICMS ao Estado para serem aplicados na compra de itens como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento.

Até a última quinta-feira (2/6), o total recolhido desde o início do lançamento do Piseg, em outubro de 2019, soma R$ 63.733.839,97, sendo R$ 57 milhões para compra de equipamentos e 5,7 milhões para ações sociais preventivas. Com parte do valor, já foram encaminhadas as aquisições de 154 viaturas, 1.622 armamentos, 37 itens de comunicação e 293 equipamentos de proteção individual (EPIs), como coletes balísticos e capacetes.

Confira abaixo a destinação dos veículos entregues:



•20 viaturas Toyota Hilux(R$ 5.005.180,00)

- 19 pelo Avançar na Segurança (R$ 4.754.921,00), sendo:

9 para o 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), em Porto Alegre;

5 para o 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq), em Santa Maria;

5 para o 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), em Passo Fundo.

- 1 pelo Piseg (R$ 250.259,00) para Agudo

•9 viaturas Toyota Corolla(R$ 1.703.682,00)

- Todas pelo Avançar na Segurança

Santa Maria (3)

Bento Gonçalves (3)

Rio Grande (3)

•3 viaturas Toyota SW4(R$ 970.364,10)

- Todas pelo Avançar na Segurança para o 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), em Porto Alegre

•1 caminhão tanque de abastecimento(R$ 944.800,00)

- Pelo Avançar na Segurança para o Batalhão de Aviação (Bav-BM), em Porto Alegre

•10 motocicletas Triumph Tiger 900 Rally(R$ 785.400,00)

- 7 pelo Piseg (R$ 549.780,00) e 3 pelo Fesp (R$ 235.620,00), todas para o 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), em Porto Alegre

•2 motocicletas Yamaha Lander 250cc(R$ 72.940,00)

- Ambas pelo Piseg para São Leopoldo