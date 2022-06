Inmet prevê chuvas para Pernambuco até quinta-feira

Depois de mais de 125 mortos devido às chuvas intensas em Recife, capital do Pernambuco, e em toda região metropolitana, a previsão é a de que vai continuar chovendo no leste da região Nordeste pelo menos até a próxima quinta-feira.

É o que diz o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet), que também prevê mais chuva na região metropolitana do Recife, onde o número de pessoas desabrigadas já passou de 11 mil.

Nesta segunda-feira (6), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais alerta para a possibilidade de alagamentos e inundações urbanas moderadas na Zona da Mata de Pernambuco e na região Metropolitana da capital.

Diante da situação, está previsto o início das visitas de agentes comunitários e de saúde treinados pela prefeitura do Recife para avaliar as informações de danos patrimoniais causados pela chuva. A gestão municipal informou que começou a treinar 140 agentes para agilizar o pagamento do Auxílio Emergencial do estado de Pernambuco junto com a prefeitura da capital.

No fim de semana o governo do estado anunciou o Auxílio Pernambuco, no valor de R$ 1.500 para famílias atingidas pelas chuvas, que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A prefeitura de Recife anunciou um auxílio de R$ 1.000 também para as famílias do CadÚnico que moram em áreas de risco reconhecidas pela Defesa Civil. Além disso, a gestão municipal vai aumentar de R$ 200 para R$ 300 o valor do auxílio moradia, com ajuda financeira da Câmara de Vereadores.

Foto: Reprodução/Agência Brasil