Prorrogada a Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo

O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e o Sarampo para os grupos prioritários. O objetivo é aumentar as coberturas vacinais para as duas doenças.

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir do dia 25 de junho os estados e municípios poderão ampliar a imunização contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de idade, enquanto tiverem doses disponíveis. Já foram distribuídas cerca de 80 milhões de doses para todo o país.

Os grupos prioritários para a vacinação da Influenza são os idosos acima de 60 anos de idade; trabalhadores da saúde; crianças de seis meses a cinco anos incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente; integrantes das forças de segurança, de salvamento e forças armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.

Os grupos prioritários somam quase 80 milhões de brasileiros e, até o momento, a cobertura vacinal chegou a 44% deste público.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.