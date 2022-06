Novo embaixador para El Salvador é aprovado pelo Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (1º) a indicação do diplomata Luiz Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso para chefiar a embaixada brasileira na República de El Salvador (MSF 6/2022). Ele recebeu 38 votos favoráveis e 1 contrário; houve uma abstenção.

Villarinho foi sabatinado no início de maio pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado. Na ocasião, ele destacou como principal missão a retomada do comércio bilateral entre Brasil e El Salvador, que está em queda. Ele afirmou que o país da América Central é um dos mais beneficiadas com os programas brasileiros de cooperação técnica em todo o continente. Mais de 70 projetos já teriam sido realizados em várias áreas, como segurança alimentar, saúde, recursos hídricos e no campo militar.

O diplomata é o atual embaixador brasileiro na Etiópia e no Djibouti, além de observador junto à União Africana e representante do Brasil na Comissão Econômica das Nações Unidas para a África (Uneca). Ele já foi conselheiro nas embaixadas na Grécia e na Bélgica e também cônsul-geral no Líbano.