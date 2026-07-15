Amin pede que proposta de concessão de rodovias em SC inclua mais obras

O senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu nesta quarta-feira (15), em discurso no Plenário, a revisão da proposta de concessão de rodovias federais em Santa Catarina. Segundo o senador, o volume de obras previsto é insuficiente para atender à demanda de infraestrutura do estado.

Amin lembrou que em 2015 estudos apresentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) previam cerca de 505 quilômetros de duplicação nas rodovias contempladas, enquanto a proposta atual prevê 90 quilômetros de obras.

— A economia brasileira e especialmente a economia de Santa Catarina cresceram muito. A demanda por transporte é avassaladora. Os pontos de estrangulamento que nós temos na BR-101, [na altura de] Morro dos Cavalos, são os piores do Brasil. Quarenta por cento dos acidentes mais letais em rodovias brasileiras acontecem no trecho norte da BR-101 — disse.

O senador elogiou a realização das audiências públicas promovidas pela ANTT e afirmou que elas permitiram à sociedade conhecer a proposta de concessão. No entanto, defendeu a revisão da proposta antes da realização do leilão.

— A ANTT cumpriu com a sua obrigação, a empresa de pesquisa também, mas agora a luz acendeu. Com esse tipo de proposta, nós não podemos concordar. Vamos exigir uma revisão de metas, projetos, objetivos e reavaliar este leilão, antes que ele venha a ser consumado — declarou.

Vitória Clementino, sob supervisão de Augusto Castro