Senado aprova embaixador para Moçambique, Essuatíni e Madagascar

Por 40 votos a favor, um contrário e uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (1º) a indicação do diplomata Ademar Seabra da Cruz Junior para o cargo de embaixador do Brasil em Moçambique e, cumulativamente, em Essuatíni (antiga Suazilândia) e em Madagascar.

A mensagem que trata dessa indicação (MSF 4/2022) foi aprovada com o parecer favorável que a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) havia apresentado à Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado.

O diplomata foi sabatinado em 11 de maio na CRE, onde teve sua indicação aprovada com 13 votos favoráveis e nenhum contrário.

Ademar Seabra da Cruz Junior fez graduação em direito, mestrado em ciência política e também em filosofia, lógica e método científico — este último pela London School of Economics and Political Science. Também fez doutorado em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP).

O diplomata iniciou a carreira no Itamaraty em 1991, onde atuou como chefe da divisão de ciência e tecnologia. Ademar também foi assessor especial do MInistério da Ciência, Tecnologia e Inovação e coordenador-geral de procedimentos disciplinares da Corregedoria do Serviço Exterior. Fora do país, atuou nas representações do Brasil em Lima (Peru), Montevidéu (Uruguai), Toronto (Canadá) e Varsóvia (Polônia).

Moçambique

O Brasil foi a primeira nação a reconhecer a independência de Moçambique, em 1975, e desde então os dois países mantêm relações diplomáticas. De acordo com o Ministério da Planificação e Desenvolvimento de Moçambique, o Brasil é hoje o maior investidor estrangeiro no país. Na pauta exportadora brasileira, prevalece a venda de uma variedade de produtos da indústria de transformação, com destaque para carnes de aves (22%); móveis, colchões e semelhantes (9,9%); e calçados (4,9%). Já as importações, no entanto, foram concentradas no tabaco moçambicano, representando 90% das compras brasileiras.

Moçambique é o maior beneficiário em destinação de recursos da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Além disso, destacam-se ações no campo da cooperação técnica, a exemplo da capacitação de diplomatas e militares moçambicanos por meio de programas existentes no Instituto Rio Branco, no Ministério da Defesa e por meio da ABC.

Essuatíni e Madagascar

O Reino de Essuatíni, antiga Suazilândia, mantém relações diplomáticas com o Brasil desde 1978. O acordo de cooperação técnica firmado em 25 de janeiro de 2008, ratificado pelo Brasil em 23 de dezembro de 2008, constitui o marco jurídico das relações na área da cooperação bilateral. No entanto, de acordo com documento do Itamaraty, as iniciativas nesse campo estão aquém de suas potencialidades.

Brasil e Madagascar estabeleceram relações diplomáticas em 1996. No entanto, a suspensão desse país da União Africana (UA) em 2009, devido a rupturas institucionais, paralisou esse relacionamento, o qual foi normalizado apenas com a plena reintegração de Madagascar ao organismo regional, em 2014.