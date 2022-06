Instalado grupo parlamentar Brasil-Índia

O embaixador da Índial, Suresh Reddy, ao lado do presidente do colegiado, Nelsinho Trad - Geraldo Magela/Agência Senado

O grupo parlamentar Brasil-Índia foi instalado nesta quarta-feira (1). Os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Esperidião Amin (PP-SC) foram eleitos presidente e vice-presidente do colegiado, respectivamente. O senador Lucas Barreto (PSD-AP) foi designado como primeiro secretário. O grupo, composto por 11 titulares, tem o intuito de desenvolver cooperações técnicas, além das relações políticas e culturais entre os legislativos de ambos os países.

O embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, também compareceu à primeira reunião do colegiado.

Nelsinho falou das relações já existentes entre o Brasil e a Índia e destacou a importância dos trabalhos que serão desenvolvidos durante as reuniões. O senador afirmou que os países possuem valores democráticos e objetivos econômicos em comuns. Ele também lembrou que as relações diplomáticas entre os dois países começaram há 75 anos, quando a Índia obteve sua independência.

— A Índia recebeu todos os nossos presidentes desde 1994. Somos parceiros em vários organismos e fóruns internacionais, como o Brics, o G20, o G4 e o Ibas (Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul). Nossas relações comerciais também são robustas e sadias. Em 2021, somamos quase US$ 12 bilhões em negócios bilaterais, colocando a Índia na quinta posição entre os países de onde mais importamos produtos e na décima terceira entre os destinatários de nossas exportações — apontou.

O senador falou ainda da atuação do Instituto Serum da Índia, maior fabricante de vacinas do mundo, durante a pandemia.

— A pujança e dimensão da sua indústria farmacêutica se fizeram evidentes, quando o Instituto Serum supriu grande parte da nossa demanda por vacinas contra o novo coronavírus. Foram mais de 150 milhões de doses de vacinas que, sem dúvida, salvaram a vida de milhões de brasileiros — afirmou.

Tecnologia da informação

Amin afirmou que, nos últimos 22 anos, as relações comerciais no setor de fármacos e de tecnologia da informação foram fortalecidas entre os dois países. Para ele, é fundamental a aplicação da tecnologia da informação na educação brasileira e, de acordo com o senador, esse deve ser um dos assuntos abordados na comissão.

— A deputada Ângela Amin (PP-SC) tem um projeto apresentado, que está tramitando na Câmara, sobre o futuro da educação digital. De acordo com o projeto, professores, alunos e escolas têm que se adaptar ao uso dos meios digitais para recuperarmos o tempo perdido, especialmente na pandemia.

Suresh falou dos números que contextualizam a atuação da Índia em apoio ao Brasil durante a pandemia, além do crescimento das relações econômicas dos dois países. O embaixador destacou que a maior empresa em Londrina-PR, da área de tecnologia, é indiana.

— Ontem foi publicado o relatório de crescimento econômico, e a Índia está liderando o grupo com o crescimento de 8,9%. Não só a relação econômica está crescendo, mas as empresas indianas que estão no Brasil também estão crescendo na casa de US$ 9 milhões, dando emprego a mais de 30 mil brasileiros.

Suresh lembrou que o Brasil foi o primeiro país ao qual a Índia forneceu as vacinas. Ele também falou da importância da parceria dos dois países para superar os desafios da insegurança alimentar e das mudanças climáticas.

Por Mateus Souza, sob supervisão de Sheyla Assunção