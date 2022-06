Senado vai comemorar os 50 anos da Ajufe

Os 50 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) serão comemorados em sessão especial do Senado. O requerimento para a sessão, apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aprovado nesta terça-feira (31) em Plenário. A sessão será feita no dia 20 de setembro.

O requerimento de Pacheco é assinado também pelos senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Lucas Barreto (PSD-AP), Daniella Ribeiro (PSD-PB), Angelo Coronel (PSD-BA) e Alexandre Silveira (PSD-MG). No texto, eles citam a história da Associação, fundada em 1972, e falam sobre o trabalho feito pela Ajufe, que reúne magistrados da Justiça Federal brasileira e dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os objetivos da instituição, o requerimento cita o fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes; a luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos; e a defesa dos interesses da categoria junto a quaisquer órgãos ou entidades públicas ou privadas.

“Acreditamos que a comemoração de tão relevante efeméride não pode deixar de ter, além de outras iniciativas que sabemos serão levadas a efeito pela instituição, o reconhecimento solene por parte deste Senado em uma Sessão Especial, motivo pelo qual encareço dos nobres colegas a aprovação deste requerimento”, diz o texto.