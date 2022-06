Plenário vota embaixadores e autoridades nesta quarta-feira

O Plenário do Senado tem sessão nesta quarta-feira (1º) com pauta exclusiva para a votação de indicações de embaixadores e outras autoridades. As votações começam às 14h. A relação das autoridades que serão pautadas ainda não foi divulgada.

Nesta terça-feira (31), os senadores aprovaram três embaixadores. Outros diplomatas estão na fila, além de novos integrantes para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Já sabatinados e aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o juiz de direito Jayme Martins de Oliveira Neto (indicado para o CNMP) e o promotor João Paulo Santos Schoucair (indicado para o CNJ) são dois dos nomes que estão prontos para votação no Plenário. O relator da indicação (OFS 9/2022) de Jayme Martins é o senador Weverton (PDT-MA). Jaques Wagner (PT-BA) é o responsável pelo parecer sobre Schoucair (OFS 20/2021).

Diplomatas prontos para análise do Plenário:

MSF 4/2022: Ademar Seabra de Cruz Junior — embaixador em Moçambique, Essuatíni e Madagascar

MSF 6/2022: Luiz Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso — embaixador em El Salvador

MSF 10/2022: Vilmar Rogeiro Coutinho Junior — embaixador no Zimbábue

MSF 12/2022: Pedro Luiz Dalcero — embaixador em São Tomé e Príncipe

MSF 4/2022: Juliano Féres Nascimento — embaixador junto à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Diplomatas pendentes de sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE):