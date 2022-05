Petecão acusa governador do Acre de retirar máquinas para pressionar prefeitos

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) denunciou as pressões do governador do Acre contra prefeitos que anunciaram que não iriam apoiá-lo, retirando máquinas que seriam utilizadas na recuperação de vias. Ele comentou ter perguntado a senadores que já chefiaram governos estaduais se isso seria algo normal, mas a resposta foi sempre negativa.

O parlamentar esclareceu que no Acre há, na prática, duas estações: o inverno e o verão, sendo nesta última, que agora transcorre, quando os prefeitos aproveitam para atender as demandas de obras viárias. Mas a atitude do governador —destacou — está prejudicando os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores, que precisam do apoio das autoridades.

— Em Epitaciolândia, o prefeito me disse que o governo estadual retirou as máquinas e colocou no pátio do Detran. E o pior é que essas máquinas foram o resultado de emendas parlamentares da bancada do Acre, dos oito deputados federais e três senadores —registrou.

Petecão disse não ter dúvida de que isso é perseguição e crime eleitoral. Anunciou que vai denunciar a situação ao Ministério Público Federal, ao procurador eleitoral, para que investigue o que está acontecendo.

Em seu pronunciamento, nesta terça-feira (31), o parlamentar deu as boas vindas ao senador Eduardo Velloso, que assumiu a cadeira do senador Márcio Bittar.