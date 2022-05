Plenário confirma indicado para chefiar embaixada brasileira na Etiópia

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (31), o nome do diplomata Jandyr Ferreira dos Santos para chefiar a embaixada brasileira na Etiópia (MSF 88/2021). Ele vai ocupar o cargo cumulativamente com as representações do Brasil na República do Djibouti e na República do Sudão do Sul. Foram 38 votos a favor e apenas um contrário, além de uma abstenção.

O nome do indicado já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) no dia 11 de maio, sob relatoria da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB).

Jandyr dos Santos nasceu em 1975, em Coimbra (Portugal), filho de pais brasileiros. Formado em economia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Santos iniciou sua carreira diplomática no ano 2000. Já trabalhou na embaixada brasileira de Buenos Aires, na Argentina; de Nova Delhi, na Índia; e na de Beirute, no Líbano.