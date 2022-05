Senado promove o Junho Verde com iluminação especial na cúpula

O Senado terá sua cúpula esverdeada a partir desta quarta-feira (1º) até o fim do mês em defesa da sustentabilidade. A campanha Junho Verde mostra a importância da conservação dos ecossistemas e do controle da poluição e degradação dos recursos naturais. O projeto PL 1.070/2021, que institui a ação em âmbito federal, estadual e municipal, foi aprovado na Casa em maio de 2020, proposto pelos senadores Jaques Wagner (PT-BA), Confúcio Moura (MDB-RO) e Fabiano Contarato (Rede-ES).

O senador Jacques Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA), frisou a importância da campanha para jogar luz ao tema e promover conscientização.

— Esta é uma das ações que buscam dar visibilidade à importância da pauta ambiental no cenário atual do país e aos desafios que devem ser enfrentados por todos, instituições e sociedade — afirmou no requerimento.

Histórico

A proposta altera a Lei 9.795, de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, e recebeu parecer favorável do relator, senador Reguffe (União-DF).

Em setembro de 2020, o então presidente Davi Alcolumbre (União-AP) promulgou a resolução 14/2020, que instituiu a campanha no Senado, oficializando a iluminação. O texto também determina que os meios de comunicação da Casa deem prioridade a informações sobre políticas públicas, campanhas educativas e iniciativas como projetos de proteção e preservação ambiental, com ênfase em boas práticas de sustentabilidade.