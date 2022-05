Senado aprova nova embaixadora em Antígua e Barbuda

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (31), a indicação da diplomata Vera Lucia dos Santos Caminha Campetti para chefiar a embaixada brasileira em Antígua e Barbuda, no Caribe (MSF 94/2020). Foram 41 votos favoráveis e 1 contrário, e houve uma abstenção.

Campetti passou pela sabatina da Comissão de Relações Exteriores no início do mês. Na ocasião, ela apontou que os microestados do Caribe têm pouca relação com o Brasil — apenas dois cidadãos brasileiros moram em Antígua e Barbuda, segundo ela — mas merecem atenção porque são importadores de alimentos, área em que o Brasil se destaca. Além disso, a diplomacia nacional na região presta assistência a brasileiros que trabalham nos cruzeiros turísticos que passam pelas ilhas.

Campetti é a atual embaixadora do Brasil em Barbados, desde 2019, e vai acumular os cargos. Antes disso, foi cônsul-geral na Guiana Francesa (2014-2019). Ela também atuou como conselheiras nas embaixadas na Coreia do Sul e no Paraguai, além de cônsul-geral adjunta em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A embaixada brasileira em Antígua e Barbuda também é responsável pela representação diplomática do Brasil na Federação de São Cristóvão e Névis e em São Vicente e Granadinas, outras duas nações caribenhas.