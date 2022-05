Simone Tebet defende mais participação das mulheres na política

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) voltou a defender, em pronunciamento nesta terça-feira (31), a maior participação das mulheres na política, ao destacar que a bancada feminina no Senado promoveu, nesta semana, um seminário para discutir esse tema e o lançamento do livro O Senado por elas, com relatos de senadoras e outras mulheres que fazem a história política brasileira.

Simone Tebet disse concordar com a escritora Raquel Gutiérrez, que, em seu livro O feminismo é um humanismo, defende a tese de que o movimento feminista não quer diminuir as conquistas dos homens, mas fazer com que as mulheres andem ao lado deles para, juntos, protagonizarem as mudanças de que a sociedade precisa.

— Para o humanismo feminista, a verdadeira história só pode começar quando a mulher, antes objeto do homem, tornar-se, com ele, sujeito da história. Ou seja, nós só conseguiremos alcançar a fraternidade, a solidariedade e a igualdade de oportunidades, quando nós, mulheres, deixarmos de andar atrás dos homens, para, juntas com os homens, nos tornarmos protagonistas da história da humanidade — disse.