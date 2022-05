Para Fernando Bezerra, falta de obras estruturantes contribuiu para tragédia PE

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) afirmou que a tragédia vivida pela população pernambucana não se deve apenas às fortes chuvas que atingiram o estado, mas também à omissão das gestões municipais na execução de obras estruturantes. Ele disse ainda que o crescimento desordenado nos municípios da região metropolitana também contribuiu para o elevado número de mortes.

— As vítimas da tragédia de maio de 2022 estão nos morros e encostas, que foram ocupados de forma acelerada, na falta de uma política habitacional efetiva para a população vulnerável. Levantamentos já reproduzidos pela imprensa local revelam a drástica redução dos recursos destinados à urbanização de áreas de risco, que passaram a representar, em média, apenas 0,37% do orçamento da cidade do recife nos últimos 9 anos — afirmou.

Em pronunciamento nesta terça-feira (31), Fernando Bezerra apontou igualmente como fator agravante a paralisação de importantes obras de drenagem e de barragens de contenção. O parlamentar considerou que a gravidade da situação na Região Metropolitana do Recife exige a união de todas as forças políticas para que o Governo Federal, o Governo do estado e dos municípios, dentro de suas competências, possam mobilizar os recursos necessários para atender as famílias atingidas.

— Para que possam deixar os abrigos improvisados e recomeçar em novas residências, por meio de aluguéis sociais, além da intensificação das ações de reconstrução das localidades devastadas — disse.

Após registrar a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Recife para levar apoio e solidariedade ao povo de Pernambuco, Fernando Bezerra lamentou o desencontro entre o Presidente da República e o Governador do Estado, “em um momento em que ações conjuntas se fazem necessárias”.