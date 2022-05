Oriovisto diz que MP de registro de imóveis é uma modernização para o país

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) ressaltou em pronunciamento nesta terça-feira (31) que a MP 1.085/2021, que dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), cria um importante avanço para desburocratizar e facilitar o registro de imóveis. Para o senador, a medida representa uma modernização para o país.

— A única forma de nós termos um país que cresça, que crie empregos, onde as pessoas tenham dignidade, onde as pessoas não passem fome, é que esse país seja governado por todos os Poderes da República com base em coisas simples: honestidade, transparência e ausência de burocracia — afirmou.

Para o senador, as pessoas precisam ser livres para empreender e criar emprego, entendendo as leis que as governam.

O senador declarou que gostaria que o projeto fosse aprovado sem alterações, o que acabou nao ocorrendo. A medida provisória foi aprovada pelo Plenário ainda nesta terça-feira com emendas e retorna à Câmara dos Deputados.