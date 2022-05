Esperidião Amin se solidariza com as vítimas das chuvas no Nordeste

Em pronunciamento nesta terça-feira (31), o senador Esperidião Amin (PP-SC) prestou solidariedade às populações de Pernambuco e Alagoas que sofreram com os eventos climáticos dos últimos dias. Ele lamentou a situação de calamidade enfrentada por essas populações, que foram afetadas de “maneira muito cruel”, e ressaltou que mais de 100 pessoas perderam suas vidas.

— Não é uma desgraça de proporções normais. É uma desgraça de proporções muito pesadas, do ponto de vista de vidas e prejuízos. Desejo, então, reiterar minha solidariedade para com os que mais estão sofrendo neste momento com o drama das enchentes — declarou ele.

Cardeais

Ainda durante o pronunciamento, Esperdião Amin cumprimentou o arcebispo da arquidiocese de Manaus (AM), Dom Leonardo Steiner, e o arcebispo da arquidiocese de Brasília (DF), Dom Paulo Cezar Costa, que foram anunciados pelo Papa Francisco como novos cardeais brasileiros.