Lasier critica ida de ministros a fórum em Portugal

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (31), a ida de ministros de tribunais superiores a evento realizado no Algarve, em Portugal. Lasier afirmou que ministros, desembargadores e juízes estão participando desse fórum ao lado de partes interessadas em processos judiciais, além de terem suas despesas pagas por empresas com pendências jurídicas.

De acordo com reportagem publicada pela imprensa, os patrocinadores do fórum do Instituto Brasileiro da Insolvência (Ibajud) têm litígios de pouco mais de R$ 8 bilhões na área de falência, que ainda dependem de julgamento.

Lasier afirmou que há nesse caso um conflito de interesses que gera desconfiança quanto à imparcialidade de processos. Para o senador, isso representa um "atestado de óbito da ética nas cortes superiores”.

— O que temos aí são os devedores convidando os julgadores de suas dívidas para uma reunião no exterior, longe de maiores curiosidades e onde tudo é mais confortável — criticou o senador.