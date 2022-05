CAS chamará presidente da ANS para explicar aumento recorde nos planos de saúde

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta terça-feira (31) a realização de uma audiência pública com o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello. Na pauta, a autorização da ANS para que os planos de saúde sejam reajustados em 15,5% em 2022, o maior aumento concedido nas últimas décadas. O autor do pedido para a audiência com Rebello foi o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que manifestou indignação com a decisão da ANS, tomada na semana passada.

— É o maior aumento desde 2000, em plena crise econômica e sanitária sem precedentes! Estamos num quadro de aumento galopante do desemprego, de queda na renda média dos trabalhadores em 9% no primeiro trimestre de 2022, verificada pelo IBGE. A inflação bate recordes e não há qualquer perspectiva de melhora do cenário econômico e de empregabilidade. Ao contrário, o recente aumento de casos de covid tem feito muitos pontos de trabalho fechar, há muitas incertezas quanto à retomada. A ANS precisa explicar em quais critérios se baseia ao conceder o aumento absurdo, quando sabemos que os planos de saúde tiveram lucros recordes em 2020 e 2021 — afirmou Randolfe Rodrigues.

Cabe agora ao presidente da CAS, senador Sergio Petecão (PSD-AC), definir a data da audiência pública com Paulo Rebello.