Ciranda cultural de prendas: legado para vida!

Maio é o mês das noivas, tão aguardado por muitas mulheres para realizarem seus desejos de casar. É o mês das mães, nossos exemplos de vida, aquelas que dão a vida por nós. Mas mais do que isso, maio é o mês das prendas, joias do Rio Grande do Sul.

É durante os últimos dias desse mês tão mágico, que acontece a Ciranda Cultural de Prendas, um evento mágico que une essas mulheres guerreiras e permite mostrarem tudo o que aprenderam. É uma caminhada longa, mas certamente, inesquecível para quem a trilha.

A 51ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul, realizou-se em Bagé, na região da Campanha, nos dias 19 a 22 de maio. Entre as prendas adultas, a grande vencedora foi Giovana Martins Conceição, de Rio Grande, CTG Sentinela do Rio Grande, conquistando o título de 1ª Prenda Adulta do Rio Grande do Sul.

Prendas! Jornalistas, advogadas, psicólogas, fisioterapeutas, publicitárias, delegadas, engenheiras, vereadoras, professoras, fonoaudiólogas. Extrovertidas, comedidas, risonhas, sérias, tímidas, expansivas, práticas, emotivas, meninas, mulheres... Tantas são as formas das prendas que se forjaram no mundo das cirandas que às vezes se torna difícil mensurar o impacto da Ciranda na vida de cada uma. Inúmeros são os desafios que inspiram e ajudam a florescer as mais diversas características pessoais e profissionais.

O concurso “A mais linda prenda do Rio Grande do Sul”, realizado na época pela Rádio Gaúcha, Jornal Última Hora e VARIG, passou por inúmeras transformações e amadurecimento - assim como cada uma de suas concorrentes, nas quarenta e nove edições que sucederam. Importa recordar o primeiro concurso de “1ª Prenda do Rio Grande do Sul”, ocorrido extraoficialmente, em 1968.

Ainda, salientamos a ocorrência oficial, em 1971, na cidade de Quaraí, um marco histórico para nós que assistimos e aplaudimos de pé cada enredo apresentado nas Cirandas do mundo. O Tradicionalismo é uma escola para a vida, as Cirandas de Prendas são ensino e emoção.

Aprendemos a superar desafios, buscar conhecimento e traçar prioridades. Somos ensinadas pelos caminhos tortuosos que trilhamos que, a cada curva, há uma lição a ser aprendida. Valores como a humildade são reforçados quando reconhecemos nossas fraquezas e aprendemos a pedir ajuda. Valores como a união e a amizade se tornam ainda mais valiosos quando percebemos que a dor dividida é aliviada, mas que a vitória compartilhada é ainda mais doce.

Ser prenda é ser instrumento de ação, emoção e transformação. É viver a árdua missão de contribuir com o tradicionalismo nas dificuldades e exaltá-lo nas alegrias. É saber que cada prenda é importante ao seu tempo e todas são responsáveis pela história que nos trouxe até aqui.

É ter força para seguir em frente nas dificuldades e amor para agradecer cada oportunidade. Participar das Cirandas Culturais de Prendas é arriscar-se a pisar no palco da vida através da cultura, da tradição e do folclore. É desafio repleto de garra e ternura, mas, acima de tudo, é legado para a vida.

Fonte: Roberta Jacinto e Jéssica Thaís Herrera

E nesse domingo, 29 de maio, no Centro de Eventos do Bairro Fries, acontece o Encontro de Invernadas Artísticas e Almoço Campeiro. Prestigie e valorize as Entidades do Tradicionalismo de nossa cidade. Fichas com a Patronagem.

