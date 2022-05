Daer renova condições do acesso a Paim Filho, no nordeste do RS

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está finalizando a recuperação do acesso asfáltico a Paim Filho, no nordeste do Estado. Os serviços são executados nos 2,73 quilômetros da ERS-477 que vão do perímetro urbano até o entroncamento com a ERS-126, em direção a Maximiliano de Almeida.

As obras integram o conjunto de ações do programa Avançar, do Governo do Estado, que destina mais de R$ 1,6 bilhão para a qualificação da malha rodoviária gaúcha. Iniciadas na segunda quinzena de maio, as intervenções na ERS-477 são focadas nos pontos em que foi identificado maior desgaste do pavimento.

“Estamos pavimentando novos acessos municipais e também renovando ligações asfálticas importantes para que as comunidades consigam se deslocar a outras regiões e transportar sua produção com eficiência e segurança”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o projeto foi iniciado pelo mapeamento dos pontos críticos, que receberam reparos. Além disso, o asfalto danificado está sendo removido e será substituído por material novo. Faustino afirmou que a expectativa é de que os usuários da rodovia possam, em breve, circular em uma pista íntegra, incluindo uma nova pintura das faixas de sinalização.