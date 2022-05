Governador destaca a retomada do varejo durante a abertura da 9ª FBV, em Porto Alegre

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, na noite desta terça-feira (24/5), da abertura oficial da 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), realizada no centro de eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

“O varejo tem uma história que fala por si só. Esta feira é uma grande iniciativa e tem um significado muito especial, uma vez que não ocorria na forma presencial há dois anos devido à pandemia. Então, tem esse significado de recomeço, de retomada”, afirmou o governador.

Ranolfo ainda destacou algumas das ações feitas pelo Estado para impulsionar o setor varejista. “Temos um olhar atento ao setor, que foi especialmente afetado durante a pandemia, a começar pela redução da carga tributária do Estado. O RS tem a menor carga tributária do Brasil. Isso é uma constatação da evolução que tivemos nos últimos tempos, sem falar na extinção da Difal (diferença de alíquotas do ICMS), na redução das alíquotas em 12% em compras internas, pleitos muito antigos desse setor”, detalhou.

"Esta feira é uma grande iniciativa", disse Ranolfo, na abertura da 9ª FBV - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Além de participar da abertura da feira, que contou com a presença do presidente do Sindilojas, Arcione Piva, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e do presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, Ranolfo percorreu os estandes da FBV, conferiu inovações tecnológicas do segmento e aproveitou para fazer um circuito imersivo pela orla do Guaíba por meio de uma experiência de realidade virtual.

Realizada pelo Sindilojas Porto Alegre, a feira segue até sexta-feira (27/5) e tem objetivo de reunir fornecedores e lojistas em um só espaço, permitindo interação e formação de novas parcerias e negócios. A expectativa é de que 8 mil pessoas circulem pela feira ao longo dos três dias, público equivalente ao da edição de 2019, antes da pandemia.