Brasil leva produtos de alto padrão para feira de móveis nos EUA

Um dos maiores importadores da produção moveleira do Brasil, os Estados Unidos receberam 65 empresas brasileiras no evento Casa Brasil em Nova York, que terminou hoje (25). A ação foi promovida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), em paralelo à Contemporary Furniture Fair (ICFF) – maior feira da América do Norte de design de móveis contemporâneos.

Com cerca de 23% de participação no mercado de móveis brasileiros e responsável pelo consumo de 40% da produção nacional, os Estados Unidos são os maiores parceiros do Brasil no setor nos últimos 5 anos, informou a gerente de Indústria e Serviços da Apex Brasil, Maria Paula Veloso, durante entrevista ao programaA Voz do Brasil.

“A Apex atua por meio de parcerias com entidades dos principais setores brasileiros. Atualmente, temos 50 projetos em execução com acordos de cooperação técnica e financeira com duração de 24 meses e ações previstas para promoção em diversos mercados. São eventos internacionais, rodadas de negócios, ações de comunicação e etc.”, informou.

Segundo dados apresentados por Maria Paula, o Brasil teve um aumento de 51% nas exportações no período entre 2020 e 2021. Para 2022, seguindo as projeções, o aumento deve seguir a tendência e apresentar alta de 42%, explicou.

“De fato, a indústria brasileira tem como atender esse mercado porque tem uma diversidade muito grande de produtos para diferentes classes sociais norte-americanas: desde móveis mais simples até móveis com alto valor e design diferenciado”, disse Maria Paula.

