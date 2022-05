PF prende no Rio homem transportando 800 quilos de cocaína

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) prenderam na tarde desta terça-feira (24), em flagrante, um homem de 36 anos que transportava cerca de 800 quilos (kg) de cocaína.

A abordagem aconteceu na rodovia Presidente Dutra, próximo à Seropédica, região metropolitana do Rio, e contou com o apoio de um cão farejador para localização do entorpecente em meio a uma carga de biscoitos.

O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Outra ação

No último dia 13, a Polícia Federal (PF) prendeu , também em flagrante, um homem de 36 anos que transportava 805 kg de pasta base de cocaína para o Rio de Janeiro.

A ação ocorreu na rodovia Presidente Dutra, na região de Piraí, no Vale do Paraíba, sul fluminense, e teve o apoio do cão farejador Enzo para localização do entorpecente.