Qualifica SC e Caravana do Emprego desembarcam em Garopaba nesta quinta-feira com mais de 5 mil cursos de capacitação e vagas de emprego para a região

Novas oportunidades chegarão em Garopaba nesta quinta-feira, 26, com o caminhão do Qualifica SC que ofertará serviços à população como corte de cabelo e esmaltação, além de mais de 5 mil cursos EAD e presenciais acompanhado ainda da Caravana do Emprego com vagas de emprego para a população. As iniciativas são da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) e do Programa Gente Catarina, do Governo do Estado, e estarão no município com o objetivo de oferecer mão de obra qualificada e aproximar ainda mais o trabalhador do empregador.

A equipe do Qualifica SC estará na cidade para divulgação e oferta dos cursos gratuitos de capacitação. Nesta edição, o diferencial será a oferta de serviços, como o corte de cabelo feminino e masculino, massagem, além de esmaltação. Os serviços são uma demonstração dos profissionais que se formaram nos cursos online e que estão sendo oferecidos gratuitamente para a população pelo Governo do Estado.

O coordenador do Qualifica SC, Adílio Anísio, explica que a presença física do caminhão nas Caravanas do Emprego é uma ação extra de divulgação. “As inscrições para os cursos presenciais e a distância já estão abertas e podem ser realizadas online pelos sites oficiais. Mas, as vagas são limitadas e estarão disponíveis até que todas sejam preenchidas. É uma grande oportunidade do Governo de Santa Catarina para as pessoas que precisam da qualificação profissional para dar um up na sua carreira ou começar em uma nova área de trabalho”, enfatiza.

Emprego

Além da capacitação, a Caravana do Emprego irá oferecer oportunidades de emprego. São aproximadamente 150 vagas disponíveis para região de Garopaba. A Caravana também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador e oferece dicas de elaboração de currículo e de como se portar durante uma entrevista.

Agenda

Garopaba

Dia: 26/05

Local: Praça Governador Ivo Silveira, em frente à prefeitura

Horário: 8h às 16h

Próximas edições

Junho

07/06 - Canoinhas

09/06 - Mafra

23/06 - Caçador

30/06 - Capivari de baixo

Sobre o Qualifica SC

O Programa disponibiliza cursos gratuitos de capacitação e com certificados para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade de baixa renda. Atrelado ao Programa Gente Catarina, nesta primeira etapa, serão atendidos os 61 municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Catarina, posteriormente, será ampliado para todas as cidades do Estado.

Os cursos presenciais são feitos em parceria com a Uniasselvi e estarão disponíveis nas regiões da Grande Florianópolis, Sul, Planalto Serrano, Oeste e Norte.

Os virtuais na modalidade EaD, realizados pelo Instituto Mix são mais de 20 cursos em todas as regiões do Estado. As oportunidades são em diferentes áreas, envolvendo o setor de turismo, eventos, tecnologia, alimentação, beleza, construção civil, idiomas e gestão empresarial. É a oportunidade de ficar mais qualificado pro mercado de trabalho e ampliar as possibilidades na carreira profissional.

Veja os quadros abaixo:

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

::: Inscrições para os cursos presenciais nestelink

::: Inscrições para os cursos EAD nestelink.

Gente Catarina

O Qualifica SC faz parte do Gente Catarina, que pretende elevar o índice de desenvolvimento humano das cidades com menor IDH do Estado. O Governo do Estado reservou um valor de pouco mais de R$ 1 milhão no orçamento do programa de capacitação que terá como foco as pessoas de baixa renda. “O Qualifica SC vem para somar com o conjunto de ações do Gente Catarina nos municípios de baixo IDH e que contribuem para o desenvolvimento e novas oportunidades para a população”, destacou o coordenador do Programa, tenente-coronel Frederick Rambusch.