Alterações no trânsito na obra do elevado do Acesso Estadual no Eixo Industrial de Joinville

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que haverá mudanças no trânsito do Acesso Estadual de Joinville, na altura da obra do elevado no Eixo Industrial, no entroncamento com a Rua Dona Francisca, a partir da próxima segunda-feira, 30 de maio, até o dia 30 de setembro.

A obra está na fase de concretagem, içamento e montagem das vigas da estrutura. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, explica que as alterações no tráfego são necessárias para proporcionar que a obra prossiga com segurança para quem trafega e para quem trabalha no local.

“É um transtorno momentâneo para que esta construção tão esperada e necessária seja concluída. Daqui a pouco teremos o primeiro acesso duplicado à maior cidade de Santa Catarina”, destaca Vieira.

Para quem se desloca da região de Pirabeiraba sentido Centro, a alternativa é fazer o retorno pela rotatória da Rua Clodoaldo Gomes, distante 1,4km, para retornar à Rua Dona Francisca.

Para quem trafega do Centro sentido Pirabeiraba, poderá fazer o desvio por uma alça de acesso no próprio local para retornar à Rua Dona Francisca.

