Ranolfo participa de evento com governadores do Sul, em Florianópolis

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, nesta segunda-feira (23/5), do 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, em Florianópolis. Ao lado dos governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, Ranolfo falou durante o painel “O Brasil que dá certo”, que abordou as potencialidades dos três estados do Sul. A secretária de Comunicação do Estado, Tânia Moreira, também acompanhou o evento.

A experiência de transformação vivida no Rio Grande do Sul nos últimos anos a partir das reformas estruturais que permitiram o ajuste das contas e abriram espaço para investimentos históricos foi um dos temas centrais da apresentação do governador. “Quando assumimos o governo, em janeiro de 2019, o Rio Grande do Sul vivia a sua maior crise fiscal. Os salários dos servidores eram pagos atrasados, devíamos praticamente para todos os fornecedores, só na área da saúde a dívida superava R$ 1 bilhão. E tudo isso ainda sob a vigência de alíquotas de ICMS majoradas. Enfrentamos isso com uma agenda de reformas estruturais profundas, privatizações e concessões”, disse.

"É um novo momento em que vivemos, sempre observando a responsabilidade fiscal, da qual não nos desviamos”, disse Ranolfo - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini Ranolfo evidenciou ainda a virada de jogo promovida a partir do equilíbrio fiscal. “Hoje vivemos uma outra realidade. O Estado que há muito tempo não tinha qualquer capacidade de investimento, hoje já investe R$ 6,3 bilhões em todas as áreas por meio do nosso programa Avançar. Em oito anos apenas, nos últimos 50 anos, o Estado fechou as contas em superávit. Isso aconteceu no ano passado e vai ocorrer novamente neste ano. Aderimos também ao Regime de Recuperação Fiscal. É um novo momento em que vivemos, sempre observando a responsabilidade fiscal, da qual não nos desviamos”, afirmou o governador.



Liberdade de imprensa como fundamento da democracia

Após o painel, os governadores participaram de um debate pautado por perguntas da plateia. A participação dos líderes dos estados do sul marcou o segundo dia do congresso, que começou no domingo (22/5) e vai até terça-feira (24/5).

Realizado pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), o evento é considerado o maior congresso de radiodifusão do Sul do Brasil. O governador Ranolfo destacou a importância da iniciativa para a valorização do segmento e do trabalho da imprensa. “A liberdade de imprensa e o direito de informar e ser informado são fundamentos basais da democracia, essenciais para o seu funcionamento. Por isso, sempre destaco a importância do papel da imprensa na nossa sociedade”, disse.