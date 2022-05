Reflexos da violência doméstica nas relações de trabalho é tema de live

Nesta terça-feira (24/5), às 11h, será realizada a live “Os Reflexos da Violência Doméstica nas Relações de Trabalho” no canal de Youtube do Governo do Estado. O evento é promovido pelo Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, criado por meio do Decreto nº 55.430/2020, que tem como objetivo fortalecer a rede de apoio às vítimas e promover uma mudança de cultura a fim de valorizar a proteção da mulher na sociedade, sendo coordenado pelo Programa Estruturante e Transversal RS Seguro, que reúne o trabalho dos três Poderes, de 15 instituições das esferas municipal e estadual, além de sete secretarias de Estado.

Com abordagens sobre a conquista dos direitos da mulher nesses 30 anos da Constituição de 1988, a Convenção 190 da OIT que traz essa dimensão sobre violências, entre as quais a doméstica, a psicológica, os assédios sexual e moral nas relações de trabalho, políticas que o Conselho Nacional de Justiça tem realizado juntamente com a rede, serão temas do evento, realizado em alusão ao Dia do Trabalhador.

O evento terá as participações da desembargadora do Trabalho da 4ª Região, Tânia Regina Silva Reckziegel, Ouvidora da Mulher do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e da pós-doutora em Direito, Rosane Teresinha Carvalho Porto, professora e pesquisadora do PPGD/Unijui, com a mediação da advogada com atuação no direito das mulheres, Paola Stroschoen Pinent, representante da sociedade civil e voluntária da Rede Minha Porto Alegre.

SERVIÇO

O quê: live “Os Reflexos da Violência Doméstica nas Relações de Trabalho”

Quando: terça (24/5), às 11h

Como: Transmissão pelo canal de YouTube do Governo do Estado, pelo link https://www.youtube.com/watch?v=_t8NeBBd_a0

