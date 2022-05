Legislativo de Coronel Bicaco aprova PL para cedência de espaço para escola de idiomas

De forma unânime, a Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária do dia 16 de maio o Projeto de Lei (PL) nº 035/2022 que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de uso de espaço físico em bem imóvel do domínio municipal.

Conforme o PL, a cedência válida por quatro anos de uma sala de aula à Escola de Idiomas Cruz e Três, com sede em Três Passos, visa a realização de cursos de idiomas para pessoas interessadas nesta formação.

O texto ainda determina que a empresa beneficiária da concessão ofereça desconto especial aos alunos das redes municipal e estadual de ensino, além de promover sorteios anuais de bolsas integrais de estudo para cada idioma ofertado.

A Escola de Idiomas Cruz e Três é uma franquia da Wizard by Pearson. De acordo com a justificativa do Poder Executivo, a proposta atende uma antiga reivindicação de pais de Coronel Bicaco que têm seus filhos matriculados na Wizard em Três Passos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.