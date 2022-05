Pedetista destaca serviços prestados na área da saúde em Coronel Bicaco

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (16/5), o vereador Paulo Hermel (PDT) enfatizou os números divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde, referentes ao mês de abril de 2022.

— A população tem utilizado e muito os serviços da saúde — frisou o pedetista. Ele destacou a quantidade de visitas efetuadas pelos agentes comunitários de saúde (4.935). — Nosso município tem entre sete e oito mil habitantes. Então, é um número expressivo de visitas domiciliares — acrescentou o edil.

— Essas informações mostram que a equipe está fazendo um trabalho magnifico em Coronel Bicaco — finalizou Paulo Hermel.

