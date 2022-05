Coronel Bicaco: Edil solicita que pacientes tenham acesso à estrutura coberta para aguardar o transporte

Por meio de pedido de providência, o vereador Leandro Briato (PP) reivindicou que permaneça aberto o portão do posto de saúde.

O edil justificou sua solicitação dizendo que inúmeros pacientes ainda de madrugada se deslocam até a frente do posto de saúde para esperar o transporte para consultar fora de Coronel Bicaco ou então pegar ficha para consulta. Segundo ele, o saguão coberto ajudaria essas pessoas a se proteger do frio e da chuva nesta época de inverno.

O pedido de providência foi aprovado de maneira unânime na sessão ordinária do dia 16 de maio.

