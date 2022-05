Progressista pleiteia maior auxílio financeiro aos alunos que estudam fora de Coronel Bicaco

O vereador Antônio Martins (PP) – que preside o Poder Legislativo em 2022 – requereu que a Administração Municipal forneça informações acerca do último reajuste dos valores do auxílio para o transporte de estudantes matriculados em instituições fora de Coronel Bicaco.

Para o progressista, o valor repassado está defasado. — Estou fazendo essa solicitação porque recebi a informação de que não há reajuste desde 2020 — disse Antônio Martins. Ele ainda pediu que o Poder Executivo elabore um Projeto de Lei para aumentar o auxílio financeiro aos estudantes.

— Essas pessoas estão buscando fora do município, uma qualificação melhor. Nada mais justo que reajustar os valores pagos aos estudantes — concluiu o presidente do Poder Legislativo.

A solicitação dos dados foi apresentada por meio do Pedido de Informação nº 019/2022 que, colocado em apreciação no plenário, acabou aprovado por unanimidade.

