Vereador pede campanha do agasalho em Coronel Bicaco

Campanha do agasalho foi requisitada por Lucas Santos da Cruz na sessão ordinária do dia 16 de maio (Foto: Diones Roberto Becker)

Através de proposição apresentada na sessão ordinária de 16 de maio, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) solicitou que a Secretaria Municipal da Assistência Social realize a campanha do agasalho este ano em Coronel Bicaco.

— Já estamos sentindo na pele os primeiros dias frios do ano. É de costume o município promover a campanha do agasalho e estamos propondo que em 2022 seja feita novamente. Sabemos que essa ação beneficia as pessoas mais necessitadas — frisou o pedetista.

O vereador Paulo Hermel (PDT) sugeriu um ponto fixo de coleta das doações. — Têm muitos moradores daqui que tem roupas e cobertores para doar. Depois, junto com o que vem do Estado, oferecer às pessoas carentes — destacou o edil.

Posta à apreciação do plenário, a Proposição nº 015/2022 foi aprovada por unanimidade.

