Edis questionam sobre abertura de empresa no distrito industrial de Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) cobrou, na sessão ordinária da segunda-feira (16/5), informações da Administração Municipal sobre o funcionamento da empresa Celeiro Peças e Gás, cuja sede está localizada no Distrito Industrial II em Coronel Bicaco.

De acordo com o progressista, a solicitação de informações se deve ao fato de que no mês passado expirou o prazo para a abertura do estabelecimento comercial às margens da ERS 317.

O vereador Elson Bueno Martins (PDT) lembrou que, em 2021, o proprietário da Celeiro Peças e Gás esteve no Poder Legislativo de Coronel Bicaco. — Perante nós, ele afirmou que abriria a empresa até abril deste ano. O que causa espanto é por que ainda não entrou em funcionamento — disse o pedetista.

Elson Bueno Martins requereu que o Poder Executivo tome providências visando a abertura do empreendimento ou então que o empresário devolva o terreno – que é de propriedade do município.

O vereador Antônio Martins (PP) também recordou a reunião ocorrida com o empresário e a garantia verbal de que até abril de 2022 a Celeiro Peças e Gás começaria as atividades. Ele reforçou o pedido para que a Administração Municipal adote as devidas medidas sobre o assunto.

— Está lá o patrimônio construído e não tem pessoas de Coronel Bicaco trabalhando lá. Esse era o intuito quando foi cedido o espaço — ressaltou o progressista.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.