Governo do Estado conclui primeira etapa de atualização do portal Dados RS

Após quatro meses de trabalho, o governo estadual concluiu a primeira etapa de atualização do portal Dados RS, que é o portal de dados abertos do Estado do Rio Grande do Sul. A atualização contemplou 195 conjuntos de dados oriundos da ferramenta DEEDados, que reúne informações de natureza socioeconômica relativas ao Estado e a seus municípios.

O trabalho foi realizado a partir de parceria entre a Subchefia de Ética, Controle Público e Transparência da Casa Civil, coordenadora da política de dados abertos (Decreto nº 53.523/2017), e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, por intermédio do Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG).

Além da importação dos dados, as equipes das duas secretarias trabalham para facilitar a adesão de outros órgãos e entidades ao Portal Dados RS e, para tanto, o DEE/SPGG produziu uma solução tecnológica e um manual técnico que visam facilitar a migração de dados públicos disponíveis em portais institucionais do Executivo estadual para o Portal Dados RS.

A segunda etapa do trabalho prevê a sensibilização de órgãos e entidades para aderirem à iniciativa e lançarem informações referentes às suas áreas no portal.

Informações públicas atualizadas e disponíveis a todos

"A função de manter continuamente atualizadas séries de dados sobre o Rio Grande do Sul e disponibilizá-las amplamente ao público apresenta um alcance inicialmente imensurável, pois permite que qualquer cidadão, universidade, empresa, ou mesmo outros órgãos de governo utilizem informações essencialmente públicas para melhorar a tomada de decisão ou gestão”, afirma Bruno Paim, chefe da Divisão de Dados e Indicadores do DEE/SPGG. De acordo com ele,

em um momento em que cada vez mais a sociedade entende e valoriza a análise de dados, é importante o Estado também desempenhar esta função.

Sobre a política de dados abertos, a subchefe de Ética, Controle Público e Transparência, Viviane Furtado Migliavacca, destaca “a importância do trabalho que vem sendo realizado pelos envolvidos, que visa fomentar a transparência pública”. Devido à relevância dessas ações, a temática compõe o Acordo de resultados da Casa Civil, na qualidade de projeto estratégico, este ano, acrescenta Viviane.

O fomento da política de dados abertos tem amplo apoio da Casa Civil e da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, estando com a primeira a coordenação do projeto estratégico e, com a segunda, a coordenação adjunta.

O que é o portal Dados RS

O Dados RS é o portal de dados abertos do Estado do Rio Grande do Sul, que reúne num só lugar os dados dos órgãos públicos estaduais, facilitando sua localização, seu acesso e sua reutilização. O objetivo é fomentar o desenvolvimento colaborativo de conteúdos e soluções inovadores por parte dos cidadãos, do setor privado, das universidades e de organizações não-governamentais, com impactos econômicos e sociais positivos para a sociedade gaúcha.

• O portal pode ser acessado emhttps://dados.rs.gov.br/