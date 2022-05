Defesa Civil de Petrópolis já concluiu mais de 10 mil vistorias

A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, já concluiu mais de 10 mil laudos de vistorias de áreas e imóveis atingidos pelos temporais de fevereiro e março deste ano, que mataram mais de 240 pessoas. Esse número representa 93,4% do total de registros cadastrados em áreas de cerca de 60 localidades. Das 10.777 ocorrências, a maior parte foi por deslizamentos, que representam 76% dos casos. Até agora, já foram apontados mais de 6,9 mil laudos de interdição na cidade.

A Defesa Civil mantém as equipes reforçadas para a conclusão de todos os atendimentos referentes às chuvas. As equipes técnicas seguem diariamente com vistorias por toda cidade. Na quarta-feira (18), 13 equipes vistoriaram áreas no Caxambu, Bingen, Koeler, Itaipava, Centro, Morin, Quitandinha, Estrada da Saudade, Floresta, Alto da Serra, Siméria, Thouzet e São Sebastião.

Os lugares com maior número de casos registrados já estão com mais de 90% dos pedidos de vistorias concluídos, entre os quais o Alto da Serra, Chácara Flora, Castelânea, Quitandinha, Centro, São Sebastião, Valparaíso, Independência, Vila Militar, Siméria, Corrêas, Quissamã, Meio da Serra e Retiro.

Os moradores que aguardam pelo laudo de vistoria podem consultar a disponibilidade do documento no site da Defesa Civil . No mesmo ambiente, pode ser solicitada a versão digital do laudo. As equipes também realizam atendimento presencial, de 8h às 17h, e a população pode adquirir o laudo impresso.