Daer recupera trecho da ERS-324 no norte do RS

Ainda neste semestre, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) deve concluir a recuperação da ERS-324, no norte do Rio Grande do Sul. As obras, previstas no programa Avançar, do governo do Estado, ocorrem nos 25 quilômetros entre os municípios de Serraria e Planalto.

“Destinamos R$ 5,3 milhões para melhorar as condições da rodovia, beneficiando a economia regional, os moradores dos municípios e os povos indígenas que vivem no entorno da estrada, como os caingangues e guaranis”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.