Ranolfo visita obras da ERS-305, que liga Horizontina, Crissiumal e Três Passos, na região Noroeste

Ranolfo vistoriou também trecho no distrito de Cascata do Buricá - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Na agenda de Horizontina, o governador Ranolfo Vieira Júnior vistoriou trechos das obras que estão sendo feitas na ERS-305, entre Horizontina, Crissiumal e Três Passos – investimento de R$ 60 milhões do Plano de Obras, do programa Avançar – depois de visitar a área onde também está sendo feito um contorno viário.

“Agora, estamos em outro momento no Estado, com nossos compromissos financeiros em dia e investimentos planejados na ordem de R$ 6,3 bilhões em todas as áreas estratégicas do governo. Nesta região, especialmente, temos as obras da ERS-305, a ligação entre Horizontina, Crissiumal e Três Passos, uma obra esperada há 50 anos. E o mais importante é que os recursos para a conclusão dessas obras já estão garantidos”, destacou o governador.

Entre Horizontina e Crissiumal, com um total de 35 quilômetros de extensão, os serviços estão divididos em três lotes. O investimento nesses três trechos será R$ 27,7 milhões, incluindo emendas parlamentares.

No primeiro trecho, de 15 quilômetros, será feito um trabalho de restauração. O segundo tem 10 quilômetros, que serão pavimentados com previsão de investimento de R$ 15 milhões do Plano de Obras do programa Avançar. As intervenções iniciaram em abril deste ano. Neste trecho, o governador Ranolfo conversou com a comunidade do distrito Cascata do Buricá.

Comunidade de distrito de Cascata do Buricá recebeu o governador - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Já o terceiro segmento, na chegada a Crissiumal – também com 10 quilômetros – será asfaltado com recursos de emenda parlamentar e contrapartida de R$ 3,2 milhões do Daer. A ordem de início da obra foi dada durante reunião-almoço do governador em Crissiumal, na 1ª Fecris, após as visitas às obras de Horizontina.

"Fizemos tudo com planejamento, e a empresa está trabalhando com condições financeiras garantidas para concluir a obra. São empresas de qualidade, com capacidade para investir e entregar essa obra pavimentada", destacou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Por fim, Ranolfo foi a Três Passos, onde participou do ato de detonação de uma rocha na ERS-305, na localidade de Padre Gonzales. A obra também integra o cronograma do Avançar. A meta inicial é investir R$ 21 milhões para a primeira etapa dos serviços de pavimentação entre os municípios de Crissiumal e Três Passos. O investimento total no trecho será de R$ 47,8 milhões.

Ainda em Horizontina, Ranolfo aproveitou para visitar as obras que estão sendo realizadas no Hospital da Associação Beneficente Oswaldo Cruz, contemplado com R$ 1 milhão do Avançar na Saúde.

Visita à 1ª Fecris - Arena de Negócios, em Crissiumal

Entre as idas a Horizontina e a Três Passos, o governador esteve em Crissiumal, onde visitou a 1ª Fecris - Arena de Negócios, feira que ocorre até domingo (22/5). Com participação de 218 expositores, o evento tem como objetivo destacar as potencialidades comerciais e industriais nos diversos ramos da economia local. Além de visitar os estandes, o governador participou de uma reunião-almoço com lideranças locais, em um restaurante localizado dentro da feira.

