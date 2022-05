Ranolfo vistoria obra de anel viário da ERS-305, em Horizontina

Pouco mais de dois anos após a assinatura do protocolo de intenções que tornaria possível a obra do anel viário da ERS-305, o governador Ranolfo Vieira Júnior vistoriou, nesta sexta-feira (20/5), os trabalhos que estão sendo feitos no local, na cidade de Horizontina.

Com extensão de 10 quilômetros e investimento de R$ 40 milhões, a obra é executada por meio de acordo com a John Deere, que contratou a empresa Carpenedo para a execução da obra. Em contrapartida, o valor investido foi compensado no ICMS pago ao Estado. Até o momento, 65% da obra está concluída. A estimativa é de que seja finalizada em setembro deste ano.

“Desde quinta (19) à noite, estou na região Noroeste. Aproveitamos para verificar as obras em andamento, especialmente as do Plano de Obras, do programa Avançar. Quando assumimos o governo, o Estado estava em meio a uma absoluta crise fiscal, com salários atrasados e dívidas com fornecedores, municípios e hospitais. Isso tudo sob vigência de alíquotas majoradas. Fizemos reformas administrativa e previdenciária, privatizações, concessões, tudo com importante apoio da Assembleia Legislativa”, relembrou Ranolfo.

“Agora, estamos em outro momento no Estado, com nossos compromissos financeiros em dia e investimentos planejados na ordem de R$ 6,3 bilhões em todas as áreas estratégicas do governo. Nesta região, especialmente, temos as obras da ERS-305, a ligação entre Horizontina, Crissiumal e Três Passos, uma obra esperada há 50 anos. E o mais importante é que os recursos para a conclusão dessas obras já estão garantidos”, destacou o governador.

Contorno viário de Horizontina envolve a construção de uma intersecção de quase oito quilômetros entre a ERS-305 e a ERS-342 - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O acordo foi assinado pelo então governador Eduardo Leite e pelo presidente da empresa de maquinário agrícola John Deere, Paulo Renato Hermann, em fevereiro de 2020. O documento estabelecia as bases para o termo de acordo entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a prefeitura de Horizontina e a companhia.

Na época, Leite destacou que o valor da construção do contorno viário de Horizontina representava cerca de um quarto do orçamento anual para investimento em manutenção de estradas em todo o RS.

O contorno viário de Horizontina envolve a construção de uma intersecção de quase oito quilômetros entre a ERS-305 e a ERS-342, retirando do centro da cidade 200 caminhões de grande porte que passam todos os dias transportando colheitadeiras e plantadeiras ou levando matéria-prima para a fábrica. A partir da construção do anel viário, a John Deere também se comprometeu a dar início ao projeto de modernização e de ampliação da fábrica, investimento estimado em R$ 200 milhões.

Investimento do Plano de Obras na ERS-305

Em seguida, o governador Ranolfo vistoriou outro trecho de obras na ERS-305, no distrito de Cascata do Buricá. Com um total de 35 quilômetros de extensão, os serviços estão divididos em três lotes entre as cidades de Horizontina e Crissiumal. O investimento nesses três trechos será R$ 27,7 milhões, incluindo emendas parlamentares.

Ranolfo vistoriou também trecho no distrito de Cascata do Buricá - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

No primeiro trecho, de 15 quilômetros, será feito um trabalho de restauração. O segundo tem 10 quilômetros, que serão pavimentados com previsão de investimento de R$ 15 milhões do Plano de Obras do programa Avançar. As intervenções começaram em abril deste ano.

O terceiro segmento, na chegada a Crissiumal – também com 10 quilômetros – será asfaltado com recursos de emenda parlamentar e contrapartida de R$ 3,2 milhões do Daer. A ordem de início da obra foi dada durante reunião-almoço do governador em Crissiumal, na 1ª Fecris, após as visitas às obras de Horizontina.

Comunidade de distrito de Cascata do Buricá recebeu o governador - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a previsão é de que a obra seja concluída em 18 meses. "Fizemos tudo com planejamento, e a empresa está trabalhando com condições financeiras garantidas para concluir a obra. São empresas de qualidade, com capacidade para investir e entregar essa obra pavimentada", afirmou.



Ainda em Horizontina, Ranolfo aproveitou para visitar as obras que estão sendo realizadas no Hospital da Associação Beneficente Oswaldo Cruz, contemplado com R$ 1 milhão do Avançar na Saúde.

Governador visita as obras do Hospital da Associação Beneficente Oswaldo Cruz, em Horizontina - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini