Ranolfo fala em Rio Grande sobre as reformas estruturais e importância delas para investimentos históricos no Estado

Cumprindo agendas em Rio Grande nesta quinta-feira (19/5), o governador Ranolfo Vieira Júnior participou como palestrante do “Tá em Pauta”, reunião-almoço promovida pela Câmara de Comércio da cidade.

Com o painel “O RS avança para o futuro”, Ranolfo apresentou para lideranças políticas e empresariais da região a agenda de reformas estruturais e privatizações que promoveu transformações no Estado e abriu espaço para investimentos históricos.

“Quando assumimos o governo, em 2019, o Estado pagava com atraso o salários dos servidores há mais de três anos, acumulava dívidas na área da saúde de mais de R$ 1 bilhão, dívidas com fornecedores e, tudo isso, ainda com alíquotas de ICMS majoradas. Implementamos uma agenda de reformas estruturais e de privatizações que promoveram o ajuste de contas”, disse Ranolfo.

O governador destacou que os recursos extraordinários gerados pelas privatizações foram transformados em investimentos. “Não podemos usar recursos extraordinários para pagar as despesas do dia a dia, isso não se sustenta. Esses valores precisam ser convertidos em investimentos, que vão gerar desenvolvimento para o Estado. Foi isso que fizemos por meio do nosso programa Avançar, que já destinou R$ 6,3 bilhões em investimentos para todas as áreas, melhorando a prestação de serviços para a população e fomentando crescimento”, disse, ao mencionar também que o Estado está aderindo ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para equacionar o passivo histórico com a União.

Sobre responsabilidade fiscal, o governador reforçou ainda que este é o único meio para a sustentabilidade das contas e para que o Estado continue avançando. “O Estado não pode se deixar levar por populismos e se desviar deste caminho”, afirmou.

Após a palestra, o governador se reuniu, ainda na Câmara de Comércio, com o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e com secretários municipais. Durante a reunião, o prefeito apresentou um balanço dos projetos do Avançar em Rio Grande, como a revitalização da rua Riachuelo e a pavimentação da Ilha dos Marinheiros. Branco também fez um agradecimento pela atenção dedicada pelo Estado ao município por meio do programa. O governador também recebeu demandas do prefeito na área da saúde e da segurança.

Clique aqui e acesse a apresentação “O RS avança para o futuro”.