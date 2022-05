Alertas e recomendações da Defesa Civil ajudar a minimizar efeitos da tempestade subtropical

A passagem da tempestade subtropical ocorreu, na noite da última terça-feira (17/5) e madrugada desta quarta (18/5) sem gerar grandes problemas. A Defesa Civil Estadual esteve em alerta, no entanto, informa que a maioria dos municípios conseguiu agir e contornar situações. Tombamentos de árvores sobre fios elétricos, alagamentos e destelhamentos ocorreram, além de transtornos que levaram à falta de energia elétrica em várias regiões do Estado. No Litoral Norte, Três Cachoeiras deve declarar situação de emergência no município.

“Os alertas, avisos e entrevistas da Defesa Civil contribuíram para minimizar, e muito, todos os estragos da tempestade subtropical, que assolou o Estado, principalmente, no dia de ontem (17/5). Muitas pessoas revisaram os seus telhados, janelas e portas ou deixaram de sair. As pessoas precisam acreditar na prevenção. Adotar essa cultura preventiva da auto proteção”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, coronel Júlio César Rocha Lopes. “E claro, se o evento acontecesse em grande magnitude, a situação poderia ser pior. Mas, a preservação tem esse viés, de as pessoas se autopreservarem, preservarem os familiares e amigos, além de cuidarem dos seus negócios. A preservação sempre é o melhor caminho”, reforçou.

As regiões litorâneas sofreram os maiores transtornos gerados pela tempestade. Em Três Cachoeiras, o vento destruiu o ginásio municipal e destelhou casas. Uma equipe da Defesa Civil Estadual foi ao local prestar auxílio ao município. Em Tramandaí, o vento forte arrancou parte do telhado de uma ala da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas.

O trabalho da Defesa Civil

A Defesa Civil, tanto a municipal, estadual ou federal, trabalha nas fases de prevenção, mitigação, recuperação e respostas. Assim, um dos primeiros pilares é trabalhar massivamente na prevenção do que pode acontecer em momentos nos quais a sociedade pode enfrentar algum risco. Passando para a população recomendações do que fazer para reduzir os efeitos dos acontecimentos, zelando pela integridade física das pessoas e protegendo os seus bens materiais.