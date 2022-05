Prefeito de Vista Gaúcha visita grupo de gestantes do município

Prefeito Locatelli conversou com as gestantes que participaram da reunião (Foto: Divulgação)

Na última sexta-feira, 13, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, visitou o grupo de gestantes do município, que se reúne nas segundas sextas-feiras de todo o mês.

As reuniões do grupo são coordenadas pela Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social em parceria com o Programa Primeira Infância Melhor e tem o objetivo de troca de experiências, acompanhamento e preparação das futuras mamães. A reunião que contou com a presença do prefeito municipal foi o terceiro encontro do ano. Na oportunidade Locatelli colocou a preocupação da Administração Municipal com o bem-estar das futuras mamães e colocou-se à disposição para o que for necessário.

Algumas Gestantes se manifestaram elogiando o trabalho realizado pela equipe e pela Administração Municipal, inclusive tendo considerações de nunca terem ouvido que em outros municípios é oferecido as gestantes o que se oferece em Vista Gaúcha.

